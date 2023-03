Gastronomie in der Trierer Altstadt Donna Mia: Die Erfolgsgeschichte aus Trier geht weiter

„Hauptmanns wird Italiener“, titelte der TV im Dezember 2012 einen Artikel über Neuigkeiten es aus der Trierer Gastro-Szene. Anlass: Das Restaurant Hauptmanns im Kasino schloss neun Jahre nach seiner Eröffnung, und Eric Naunheim übernahm das Lokal. Das machte den heute 56-jährigen Kaufmann und Gastronom vollends zum Platzhirschen am Kornmarkt. Neben seinem 2001 eröffneten Louisiana und seit 2010 der winterlichen Eislaufbahn nun also noch ein weiteres Standbein mitten in der Altstadt. „Aber es sollte etwas Besonderes sein und das Angebot am Platz abrunden“, erinnert sich Naunheim. „Was fehlte, war ein italienisches Restaurant. Aber wir hatten – offen gestanden – erst mal viel Elan, aber wenig echte Ahnung.“