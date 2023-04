In der Innenstadt Vegan frühstücken in Trier – das geht bei diesen fünf Cafés

Das Daily Dose gibt es in Trier mittlerweile gleich drei Mal – in der Brotstraße, in der Simeonstraße und am Pferdemarkt. Dort bekommen Gäste ihre tägliche Dosis Kaffee nicht nur in allen möglichen Formen und Farben, sondern auch mit diversen Milchalternativen. Auf der Speisekarte oder beim Kuchen werden Veganer ebenfalls fündig.