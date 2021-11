Serie Lecker! : Was das Etikett über den Inhalt der Weinflasche verrät (Infografik)

Serie Trier Eine Flasche Wein ist eine Flasche Wein. Richtig. Doch es können Welten zwischen dem Inhalt der einer und dem Inhalt der anderen Flasche Wein liegen. Wer blickt bei den vielen Angaben auf einem Weinetikett tatsächlich durch? Der Fachmann? Vielleicht? Der Laie? Keineswegs. Zu differenziert sind die Angaben. Was bedeuten also AP-Nummer, Qualitätsstufe und Gutsabfüllung? Was sagt der Jahrgang aus? Und wieso steht bei Moselweinen oft feinherb auf dem Etikett? Wir erklären es.

Übrigens: Wenn Sie nach der Lektüre glauben, sie hätten jetzt alles begriffen und könnten Weinetiketten wie ein gutes Buch lesen – freuen Sie sich nicht zu früh. Der Gesetzgeber hat eine Überraschung in petto. Das komplizierte Deutsche Weinbezeichnungsrecht wird nämlich geändert. Ab 2026 ist es soweit: Ab diesem Zeitpunkt gelten verbindlich neue Regelungen. Denn dann wird das romanische Weinrecht parallel zum germanischen Weinrecht, das aktuell noch gilt, eingeführt.

