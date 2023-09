Perfekter Gastgeber Wie Sie Wein richtig lagern, servieren und trinken

Der einfachste Ansatz wäre, sich an die berühmten Namen zu halten. Icon Wines werden all jene altehrwürdigen Weine genannt, die oft als Statussymbol gekauft werden - oder als Geldanlage. „Es ist ein Irrglaube, dass ein Wein für 200 Euro automatisch gut schmeckt“, sagt Natalie Lumpp. Wie bei einem Mercedes bezahle man viel für die Marke, so Anja Schröder.