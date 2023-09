Essen & Trinken Der große volksfreund-Test: Wer macht das beste Wiener Schnitzel der Stadt?

In neun Kategorien verteilt unser Autor Punkte - wobei das Kriterium Geschmack doppelt zählt, denn darum geht’s beim Essen ja. Was Dirk Tenbrock auszeichnet, die Schnitzel der Stadt zu bewerten? Er ist von Haus aus Gastronom, Küchenmeister, Restaurantfachmann und Sommelier und dabei in der Sterneküche ebenso zu Hause wie in gutbürgerlichen Restaurants. Seit 15 Jahren wirkt er als freier Journalist mit Themenschwerpunkt Kultur, Lebensart, Genuss und Wein.