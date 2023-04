Was sagen die Kunden? Zwei Tage Markt in Trier: Ist das genug?

Ein Blick nach links, es häufen sich Kartoffeln, so frisch, dass die Erde des Ackers noch an ihnen hängt. Einer nach rechts, Spargel liegt in Holzkisten zum Verkauf bereit - und geradeaus - da steht ein Barista an einer mobilen Kaffeemaschine, montiert auf einem umgebauten Fahrrad. Der Wochenmarkt in Trier hat eine große Auswahl. Obst und Gemüse, Fleisch, Eier, Fisch und auch griechische Spezialitäten sowie Blumen und Backwaren bieten die Verkäufer hier an. Jeden Freitag bauen etwa 32, jeden Dienstag rund 20 Händler ihre Stände auf dem Viehmarkt auf, sagt Ernst Mettlach, Sprecher der Stadt Trier. Auf dem Hauptmarkt in Trier gibt es zudem fast jeden Tag frisches Obst und Gemüse. Dort betreiben einige wenige Marktleute einen Stand von Montag bis Samstag.