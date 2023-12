Best of 2023 Jeden Abend ins Zapo – was hat uns nur geritten?

Trier · In den 1980er Jahren war das Zapotex am Trierer Pferdemarkt ein Treffpunkt für alle, die anders sein wollten, sagt Bernd Krier. Er ist seit damals dort Wirt. Nostalgische Gespräche über früher. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

23.12.2023 , 13:35 Uhr

Das Zapotex in Trier früher und heute 9 Bilder Foto: TV/Birgit Markwitan

Es ist auffallend, wie oft diese Sätze in zufälligen Gesprächen fallen. „Ach, du warst auch früher immer im Zapo? Da müssten wir uns doch begegnet sein. Wann warst du denn da?“ Zum Beispiel im Gespräch mit Marcus (54). „Ich habe 1989 angefangen, zu studieren und wohnte in einer Männer-WG in der Nähe. Wir waren jeden Abend dort. Montags Zapo, dann Luke. Dienstags Zapo, dann Drei-Tonnen-Club und so weiter.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Das Zapotex in Trier früher und heute