Nachahmenswert : Mit Briefen an Senioren denken

Telefonbrücke Foto: Lengwin/Gerontologische Beratungsstelle

Trier Besucher in Seniorenheimen und Krankenhäusern sind in diesem Jahr teilweise nicht möglich. Ei wenig Abwechslung soll da die Aktion Aktion „Telefon- und Briefbrücke“ So kommt ein ganzer Karton voller Grußkarten, Osterdekoration und Ausmalbilder im Trierer Alten- und Pflegeheim Helenenhaus an.

Ehrenamtliche schicken so den Bewohnern der Vereinigten Hospitien aufmunternde Überraschungen gegen die Einsamkeit in Zeiten der Isolation.