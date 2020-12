Veranstaltungen : Musik und Märkte mit Hygienekonzept

Saarburg/Konz/Hermeskeil (cmk/cweb/mai) Corona lässt 2020 nicht viel zu an Veranstaltungen. Unter strengen Hygieneauflagen ist zumindest in kleinerem Rahmen Manches möglich. Fünf Konzerte finden im September vor kleinem Publikum beim Konz Musik Festivals statt.

Sicherlich das ungewöhnlichste: ein Auftritt von Django Heinrich Reinhardt mit Band im Parkhaus am Saar-Mosel-Platz. In Saarburg macht Veranstalter Christof Kramp einiges möglich: Er veranstaltet Märkte am Saarufer und Open-Air-Konzerte insbesondere auf dem Schießstandgelände der einstigen Kasrne unter anderem mit Mam (Foto: Archiv/Herbert Thormeyer), Ezio, Zentury XX und anderen. Die Hermeskeiler müssen ihre geplante Jubiläumsfeier zu 50 Jahren Stadtrechte auf 2021 verschieben. Als kleiner Trost erscheint im Juli eine 350-seitige Chronik pünktlich zum Geburtstag.