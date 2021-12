Festival : Rock am Ring 2022: Diese Musikbands aus Florida treten auf

Foto: dpa/Thomas Frey

Nürburgring/Trier Fans von Rock am Ring können sich auf vier weitere Bands auf dem Spielplan für die Auflage 2022 freuen: Die Organisatoren des Musikfestivals am Nürburgring haben unter anderem die Gruppen A day to remember und Shinedown angekündigt.

Die Corona-Regeln werden – auch in Rheinland-Pfalz – strenger. Zeit, auf lange Sicht alles abzublasen? Nicht wirklich, zumindest wenn es nach den Organisatoren von Rock am Ring und Rock im Park geht. Blickt man auf die Internet- und Social-Media-Auftritte der Veranstalter, dann kann man das Gefühl einer „Jetzt-erst-recht-Einstellung“ bekommen. Trotz (oder vielleicht gerade wegen) der Tatsache, dass die letzte Auflage des Festivals, die tatsächlich stattfand, aus dem Jahr 2019 datiert. 2020 und 2021 fielen die Festivals der Pandemie zum Opfer.

Doch in den vergangenen Tagen gab es einige Neuigkeiten rund um die Kultfestivals am Nürburgring und in Nürnberg. Wir bringen euch auf den neusten Stand.

Rock am Ring und Rock im Park präsentieren neue Bands

Zum Nikolaus beschenkten die Veranstalter ihre Besucher mit vier neuen Bands. Mit dabei werden vom 3. bis 5. Mai 2022 am Nürburgring auch die Bands A Day To Remember, Drangsal, Shinedown, Tremonti und Turnstile sein. Damit erweitert sich der Spielplan. Welche Band bei Rock am Ring 2022 an welchem Tag auftreten wird, lest ihr hier. Bisher wurden für die beiden Festivals 140.000 Tickets verkauft. Darunter sind auch viele Tickets, die für das Festival 2020 erworben, aber nicht zurückgegeben wurden.

Neues Design für Rock am Ring

Die vier neu bestätigten Bands sind jedoch nicht die einzige Neuerung. Die Organisatoren verpassen ihrem Festival und den zugehörigen Internetauftritten ein neues Design. Dieser soll, so die Veranstalter bei Facebook, „sowohl für einen Neustart als auch eine Rock’n’Roll-Hommage an die Tradition von Rock am Ring und Rock im Park“ stehen. Außerdem gibt es eine neue Homepage und eine eigene neue Festival-App.

Ringrockers! Nach 140.000 verkauften Tickets zaubern wir euch zum Nikolaus ein weiteres Lineup Update aus dem Sack. Wir... Posted by Rock am Ring on Monday, December 6, 2021

Organisatoren von Rock am Ring 2022 am Nürburgring präsentieren neues Merchandise

Zum Relaunch und den neuen Bands, so die Veranstalter, darf auch neues Merchandise nicht fehlen. Das Merchandise gibt es auf der Internetseite des Festivals zu kaufen.

Was ist Rock am Ring?