Firmenerweiterung : Neue Zentrale für Erfolgsunternehmen

Birgit Allen (links) ist die Dame am Empfang von BD Rowa; mit im Bild: Marketing-Abteilungsleiterin Rebecca Theisen (rechts) Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg (sts) Der Automatenhersteller BD Rowa hat ein neues Hauptquartier: Am Stammsitz in Kelberg entsteht ein neues Bürogebäude sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Die Zentrale in der Eifel wird nun um ein knapp 2500 Quadratmeter großes Gebäude erweitert.

