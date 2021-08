Olympia-Finale über 3000 Meter Hindernis : Für Gesa Krause geht’s um eine Medaille

Volle Konzentration am Wassergraben: Nach ihrem überzeugenden Vorlauf über 3000 Meter Hindernis geht’s für Gesa Krause heute im Olympia-Finale um eine Medaille. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio/Trier Die Leichtathletin vom Verein Silvesterlauf Trier greift an diesem Mittwoch nach Edelmetall. Das Rennen startet um 13 Uhr deutscher Zeit. Die Konkurrenz ist groß.

Etwas Ablenkung war Gesa Felicitas Krause am Tag vor dem Olympiafinale an diesem Mittwoch, (13 Uhr MESZ, ARD) gewiss. Galt es doch, jede Menge Glückwünsche zu ihrem 29. Geburtstag zu beantworten. Ihre Eltern telefonierten natürlich mit der Tochter in Tokio. Die richtige Geburtstagsfeier ist aber auf die Zeit nach ihrer Rückkehr aus Japan verschoben.