KONNICHIWA! Die Olympia-Kolumne : Die Medaillen gibt’s nur mit Maske

Die Coronazahlen in Tokio steigen mit mehr als 3000 neuen Fällen auf den höchsten Tageswert seit Jahresbeginn, gleichzeitig betonen aber alle Beteiligten, dass die Olympischen Spiele mit diesem Anstieg nichts zu tun haben. Weniger als 0,3 Prozent aller mittlerweile fast 300 000 Tests an Sportlern, Trainern (jeweils täglich) und Journalisten (alle drei Tage) waren positiv. Zudem hat keiner der rund 200 Fälle rund um die Olympischen Spiele in den vergangenen 20 Tagen laut japanischen Medizinern eine Ansteckung unter der Bevölkerung verursacht. Die „Blase“, in der Olympia stattfindet, funktioniert also – aber außerhalb dieser „Bubble“ häufen sich die Ansteckungen.