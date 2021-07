KONNICHIWA! Die Olympia-Kolumne : Wie schnell der Wind sich dreht

Tokio Am Dienstagmorgen gab es in Tokio nur zwei Themen – der Taifun und der Medaillenspiegel, und beide sorgten für glückliche Gesichter bei den Olympiagastgebern.

Denn die Befürchtungen, dass Tokio hart vom achten Taifun des Jahres 2021 getroffen werden würde, bewahrheiteten sich nicht. Der Taifun schwächte sich vor der Küste ab, zog am Dienstag halbwegs an Tokio vorbei. Es blieb bei einem heftigen Regen, aber ohne Orkanböen, und am Nachmittag schien sogar kurzzeitig wieder die Sonne.