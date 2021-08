KONNICHIWA - DIE OLYMPIA-KOLUMNE : Souvenirs kaufen? Ja, aber ...

Bei „normalen“ Olympischen Spielen mit Fans aus aller Welt ist es eines der größten Hobbys der Besucher: das Tauschen von Pins und anderen Ansteckern. Nun aber sind keine internationalen Zuschauer in Tokio erlaubt – was die Pin-Produzenten aber nicht ahnen konnten, als sie ihre Bestellungen abgaben.

Der Japaner findet diese westliche Form der Sammelleidenschaft scheinbar nicht so spannend, und deswegen gibt es in den Olympischen Souvenirläden kurz vor Abschluss der Spiele noch Pins im Überfluss, mit dem offiziellen Logo, den Maskottchen oder aber den Symbolen der einzelnen Olympischen Sportarten.

Im Odaiba Marine Park, in der Bucht von Tokio und in der Nachbarschaft zu vielen Olympischen Wettkampfstätten, gibt es in einem Einkaufscenter den größten offiziellen Souvenirshop in Tokio. „Wir haben viele T-Shirts, Hüte und andere Kleidung an Einheimische verkauft, und der Verkauf ist zuletzt richtig angezogen“, sagt Verkäufer Shinya Hirose, „aber wir haben natürlich noch unglaublich viel auf Lager, weil wir vorrangig auf internationale Besucher gesetzt haben.“