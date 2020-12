Corona-Ausbruch an Prümer Baustelle : Fortschritt und Stillstand

Die Großbaustelle in der Prümer Teichstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Endlich laufen die Arbeiten am neuen Seniorenzentrum über dem Parkhaus in der Prümer Teichstraße – und dann doch ein Schreckmoment: Denn von den Arbeitern an der Baustelle haben sich im Sommer einige mit Sars-Cov 2 infiziert.