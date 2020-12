Prüms erste Ehrenbürgerin : Eine Frau, die es echt verdient

Voll verdient: Der Stadtrat Prüm ernennt Monika Rolef zur Ehrenbürgerin. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Das war überfällig: Der Stadtrat Prüm beschließt im Juni, Monika Rolef zur Ehrenbürgerin zu machen. Damit erkennen die Fraktionen an, was die bald 80-Jährige in jahrzehntelangem Engagement für ihre Stadt und die Basilika getan hat.