ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung schiebt am 31.07.2012 in Freiburg (Baden-Württemberg) eine braune Tonne mit Biomüll zum Müllwagen. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu dpa: «Biotonne versus Komposthaufen: Wohin gehört der Biomüll?» vom 29.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger