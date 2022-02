Passen und Laufen

Ziel des Spiels ist es, in der gegnerischen Endzone den Ball zu halten. Dafür stehen den Angreifern zwei Mittel bereit: nämlich Pass- oder Laufspielzüge. Beim Passen wirft der Quaterback den Ball auf die Ballfänger (meist „Wide Receiver“). Die versuchen, den Ball zu fangen und damit möglichst weit zu laufen – am besten bis in die Endzone. Bei Laufspielzügen hingegen übergibt der Quarterback den Ball direkt an einen Mitspieler (meist „Runningback“), der sich durch die gegnerische Verteidigung kämpft.