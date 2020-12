Im Gemeindehaus in Roth füllen - im gebotenen Abstand und mit Schutzvorkehrugen freiwillige Helferinnen Desinfektionsmittel in 100ml-Flächchen ab und beschriften sie. Am Abend wurden die insgesamt 250 nützlichen Präsente bereits an Senioren in den Dörfern Roth, Kalenborn-Scheuern und Duppach verteilt. Foto: TV/Gottfried Wawers