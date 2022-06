So war‘s : Wenig Ärger, viel Freude – Trotz Regen feiern tausende Besucher das Finale von Rock am Ring

Foto: Julia Nemesheimer

Nürburgring Es ist der letzte Tag des größten Festivals in der Region: Am Sonntag geht Rock am Ring nach drei Tagen zu Ende. Doch nicht, ohne noch einmal mit hochkarätiger Besetzung voll aufzudrehen. Der Sonntag im Überblick.