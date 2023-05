Party, Grillen, Spiele Vor Start von Rock am Ring: Ein Besuch auf dem Camping am Nürburgring

Müllenbach/Kelberg/Daun · Am Wochenende steigt in der Vulkaneifel eine der größten Partys Deutschlands. Schon Tage vor Rock am Ring feiern viele Camper in Müllenbach. Von Purzelbäumen, meterhohen Grills und riesigen Jenga-Spielen.

30.05.2023, 22:25 Uhr

Camping am Nürburgring: Das ist auf dem Zeltplatz vor Rock am Ring 2023 los 12 Bilder Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Man kennt es: Manchmal hat das Gehirn es schwer, all das zu verarbeiten, was die verschiedenen Sinne wahrnehmen. Fachbegriff dafür, medizinisch natürlich absolut korrekt: Rock am Ring. Da steht man, während Michelle (Pfälzerin, das ist ihr wichtig, da sie manchmal fälschlicherweise als Saarländerin bezeichnet wird) erzählt, wie ihr Vater mit ihr auf dem Festival ist und morgens in Band-Merchandise den ersten Kaffee schlürft. „Da hab‘ ich mir gedacht, das ist genau mein Papa“, sagt sie, während im Hintergrund zwei Menschen einen Rollebock schlagen. Zugegeben, bei einem bleibt es eher beim Versuch. Wieso sie das machen? Wegen eines riesigen Jenga-Spiels, das verschiedene Aufgaben vorschreibt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Camping am Nürburgring: Das ist auf dem Zeltplatz vor Rock am Ring 2023 los