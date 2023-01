160.000 Besucher erwartet : Line-Up, Tickets, Campen: Alle Infos zu Rock am Ring 2023

Bei Rock am Ring 2022 haben rund 90.000 Menschen ausgelassen das erste Festival am Nürburgring seit Pandemiebeginn gefeiert. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderttausende Fans erwartet. Foto: Sven Eisenkrämer

Nürburgring In knapp fünf Monaten pilgern hunderttausende Musikfans in die Eifel und feiern am Nürburgring das größte deutsche Festival: Rock am Ring. Was ihr wissen müsst, haben wir in dieser Übersicht zusammengefasst.

Auch in diesem Jahr soll am Nürburgring ordentlich gefeiert werden: Die Veranstalter erwarten an den drei Tagen rund 160.000 Besucher. Wie viel die Tickets kosten oder wo ihr übernachten könnt, beantworten wir hier:

Wann ist Rock am Ring?

Rock am Ring 2023 findet vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring statt.

Wer sind die Headliner bei Rock am Ring?

Mit der zweiten großen Bandwelle Ende Dezember enthüllten die Veranstalter die Headliner. Demnach treten am Freitag Rise against und Limp Bizkit auf. Für Samstag wurden Kings of Leon, K.I.Z und Tenacious D um Sänger und Schauspieler Jack Black verpflichtet. Die Toten Hosen werden dem Publikum am Sonntag einheizen: Die deutsche (Punk)Rock-Band ist regelmäßig zu Gast am Nürburgring.

Wer kommt sonst noch?

Mehr als 60 Bands sind für Rock am Ring gebucht. Darunter Apache 207, Kontra K, Evanescence, Bring me the Horizon, Flogging Molly, Papa Roach und Machine Gun Kelly.

So viel kosten Rock am Ring Tickets

Wer auf vergünstigte Tickets hofft, kommt leider zu spät: Die 10.000 Early Bird Tickets für 199 Euro waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das reguläre Weekend Festival Ticket kostet 229 Euro und ist für alle drei Veranstaltungstage gültig. Das beinhaltet jedoch nur den Zutritt zum Festival: Zum Parken und/oder Campen ist ein zusätzliches Parking und/oder Camping Ticket notwendig.

Die Camping- und Parking-Preise im Überblick

General Camping&Parking: 69 Euro

Green Camping/Parking: 69 Euro

Rock’n’Roll Camping/Parking: 129 Euro

Caravan Camping: 119 Euro

Caravan Pass - Zone B: 99 Euro

Caravan Pass - Zone C: 99 Euro

Caravan Pass – Zone D: 99 Euro

Car&Tent Pass: PKW-Plakette 99 Euro

Neighbourhood Camping: 599 Euro

Weekend Car Pass (2.-4. Juni): 69 Euro

Die Camping- und Parkingflächen sind von Mittwoch, 31. Mai 12 Uhr, bis Montag, 5. Juni 12 Uhr, geöffnet.

Experience Camping: Für alle, die lieber etwas luxuriöser campen, bietet sich das Experience Camping an. Die Zelte und Zimmer sind zum Beispiel mit Betten, Wifi-Zugang oder Stromanschlüssen ausgestattet. Außerdem gibt es einen direkten Zugang zum ersten oder zweiten Wellenbereich der Hauptbühnen.

Easytent: bis zu zwei Personen, 849 Euro

Safaritent: bis zu drei Personen, 1649 Euro

Rockotel: bis zu zwei Personen, 1499 Euro

Bell Tent: bis zu vier Personen, 2399 Euro

VIP-Ticket: Das VIP-Ticket verspricht unter anderem den besten Blick auf die Hauptbühne, Catering und direkten Zugang zur Zone A der Utopia Stage. Preis: 1299 Euro

Die verschiedenen Camping-Möglichkeiten bei Rock am Ring

General Camping: Das klassische Camping auf den Campingwiesen inklusive Parken auf den ausgewiesenen Parkplätzen.

Green Camping: Hier werden Naturschutz und Mülltrennung großgeschrieben. Zwischen 1 und 8 Uhr gilt Nachtruhe. Mit diesem Ticket kommen Besucher nicht nur auf das Green Camping Gelände, sondern können auch auf den ausgewiesenen Parkplätzen parken.

Rock’n‘ Roll Camping: Hier gibt es etwa alle 50 Meter einen Stromanschluss zur gemeinschaftlichen Nutzung. Neben dem Zutritt zu den Rock’n’Roll Camping Flächen dürfen Besucher ihr Fahrzeug auf den ausgewiesenen Parkplätzen abstellen.

Caravan Camping: Mit diesem Ticket kommen Besucher auf die Caravan Campingplätze. Es gibt drei Bereiche: Zone B, C und D. Um auf diesen Flächen parken zu dürfen, brauchen Besucher für ihr Fahrzeug zusätzlich einen Caravan Pass der jeweiligen Zone.

Caravan Pass Zone B, C und D: Damit Besucher ihr Fahrzeug in den drei Zonen abstellen können, braucht jedes Fahrzeug einen entsprechenden Parking Pass. Der gilt für Wohnmobile, Wohnwägen, Faltanhänger, Dachzelte, PKW-Busse oder sonstige Fahrzeuge, die mit Schlafmöglichkeiten ausgestattet sind. Zusätzlich können Besucher neben ihr Fahrzeug ein Zusatzzelt, Vorzelt oder Pavillon (3x3 Meter) aufstellen. Im Abstand von 50 Metern gibt es Strom. Jede Person braucht zusätzlich ein Caravan Camping Ticket.

Car&Tent Pass: Bei Rock am Ring sind die Camping- und Parkbereiche generell getrennt, allerdings ist es auf den neuen Car&Tent Flächen möglich, das Auto direkt neben dem Zelt zu parken. Pro PKW brauchen Besucher einen Car&Tent Pass, außerdem benötigt jede Person zusätzlich ein General Camping Ticket.

Neighbourhood Camping: Dieses Ticket sichert Besuchern einen fest reservierten Bereich von etwa 40 Quadratmetern mit Stromanschluss auf dem Campingplatz A 5. In unmittelbarer Nähe sind das Infield, Parkplätze und separate Sanitäranlagen. Zudem gibt es einen exklusiven Check-In-Bereich und einen eigenen Kiosk. Empfohlene Personenzahl: 5. Jeder Besucher braucht zusätzlich ein General Camping Ticket.

Weekend Car Pass: Besucher, die nicht vor Ort campen, sondern im Hotel, bei Freunden oder zu Hause schlafen, brauchen einen Weekend Car Pass, wenn sie täglich mit dem Auto anreisen. Damit können sie von Freitag bis Sonntag, jeweils von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens des Folgetags, ihr Auto auf den ausgewiesenen Tagesparkplätzen abstellen.

Um zum Infield zu kommen, brauchen Besucher zusätzlich ein Weekend Festival Ticket.

Warum der Auftritt der Band Pantera umstritten ist

Dieses Jahr soll die US-amerikanische Metal-Band Pantera bei Rock am Ring auftreten. Die Gruppe wurde in den 1980ern gegründet, löste sich 2003 auf und feiert knapp 20 Jahre später ihre Wiedervereinigung.

Zwischenzeitlich sorgte Frontmann Phil Anselmo mit einem Auftritt für negative Schlagzeilen: In einem Video aus dem Jahr 2016 ist zu sehen, wie er den Hitlergruß zeigt und „White Power“ ruft.

Viele Fans kritisieren die Entscheidung der Veranstalter auf Social Media und fordern, die Band wieder auszuladen. Inzwischen gibt es ein offizielles Statement: Rock im Park und Rock am Ring, sowohl das Festival als auch das gesamte Team, stehen für Diversität, Toleranz, Gleichberechtigung und gegen jede Form von Diskriminierung“, schreiben die Veranstalter.

„Aus diesen Gründen haben wir im Vorfeld das Gespräch mit Pantera und dem Management gesucht. In mehreren Gesprächen wurde uns glaubwürdig versichert, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegelt und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereut. Phil Anselmo hat sich mehrfach öffentlich für sein Verhalten und seine Aussagen entschuldigt. Wir haben daraufhin beschlossen, der Band Pantera eine Chance zu geben und somit unzähligen Rockfans den Traum zu erfüllen, das Werk von Pantera noch einmal live zu erleben.“