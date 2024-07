Verschoben auf 2025 Probleme für Festival am Nürburgring: So enttäuschend lief der Vorverkauf

Hinter dem Festival Loco Beach steckt ein großer Plan. Am Nürburgring war ein Partyerlebnis angekündigt, wie man es tatsächlich bei kaum einem anderen Festival finden dürfte. Nicht nur die Musik sollte auf Feierlaune abgestimmt sein. Auch beim Camping standen die Zeichen ganz auf Entertainment. Oder zumindest hätte es so sein sollen. Denn in diesem Jahr wird es noch nichts mit der Premiere dieses Events. Der Veranstalter kündigte einige Wochen vor dem geplanten Termin an, das Festival auf den August 2025 zu verschieben.