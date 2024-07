Alle Infos Loco Beach Festival am Nürburgring: Line-up, Tickets, Camping - Was man wissen muss

Party, Party, Party – sollte es beim Loco Beach Festival gehen, das 2024 am Nürburgring an den Start geht. Es ist ein Kontrastprogramm zu dem großen Festival, das früher im Jahr an gleicher Stelle stattfindet. Denn mit Rock am Ring hat Loco Beach wohl vom Gefühl her wenig zu tun. Hier treffen Ballermann-Stars auf Techno-Urgesteine.