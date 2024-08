Festival im Saarland Headliner, Tickets und Anfahrt: Was man zu Rocco del Schlacko 2024 wissen muss

In diesem Jahr kann die Punk-Hardcore-Gruppe das Festival am zweiten Tag beenden. In ihren Texten wird die 1999 gegründete Band oft politisch, sie behandeln unter anderem Tierrechte oder Suizid. Ihren ersten Live-Auftritt im Fernsehen überhaupt hatte die Gruppe aus Chicago übrigens auch in Deutschland. Vor etwas mehr als zehn Jahren bei „TV total“.