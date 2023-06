Festival mit Höhen und Tiefen Was sich in den nächsten Jahren bei Rock am Ring ändern muss

Vorab: Wer nicht besonders engstirnig an das Festival herangeht, der dürfte vor Ort eine gute Zeit gehabt haben. Meckern fällt leicht – vor allem, wenn man zu Hause vor dem Computer sitzt und Facebook-Kommentare schreibt, dass es ja „nicht mehr Rock am Ring“ und man selbst „deswegen nicht hingefahren“ sei. Wer vor Ort war und es blöd fand, dem steht zu, das zu äußern. Wer zu Hause sitzt, kann es nicht beurteilen, so einfach. Das soll nicht bedeuten, dass auf dem Ring alles glattläuft. Es gibt Probleme, die teilweise zwar offensichtlich, aber schwierig zu beheben sind. Eines davon: der Name. „Rock“ steht drin, dann darf der Besucher auch genau das erwarten (wenngleich das Festival nicht „Nur Rock am Ring“ heißt). Das macht es Kritikern sehr leicht, darauf zu verweisen, dass es ihnen nicht hart genug ist. Ebenso wie die Entscheidung, K.I.Z. auf der Hauptbühne zwischen zwei Rockbands spielen zu lassen. Da fällt es zu schwer, der Musik aus dem Weg zu gehen, die man nicht mag.