Wissenswertes für Musikfans Rock am Ring: Dieser Hollywood Schauspieler kommt auch - So viele Tickets sind schon weg

311, Against The Current, Antilopen Gang, Babymetal, Bad Omens, Billy Talent, Broilers, Dogstar, Donots, Electric Callboy, Green Day, Jazmin Bean, Kvelertak, L.S. Dunes, Pendulum, Pinkshift, Royal Republic, Schimmerling, Team Scheisse, The Interrupters, The Last Internationale, The Scratch, Trettmann, Underoath