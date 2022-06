Letzter Act bei Rock am Ring 2022 : Finale, Foo Fighters und viel Liebe: Billy Talent tritt als letzte Band bei Rock am Ring 2022 auf (Bilder)

Nürburg Drei Tage, 90.000 Besucher und rund 70 Bands: Rock am Ring 2022 endet ohne schlimme Unwetter oder Unterbrechungen. Billy Talent beendet das erfolgreiche Festival-Wochenende mit einer Show, die Tausende Besucher begeistert.

„Wir brauchen mehr Liebe und Mitgefühl!“ Die Aussage des Sängers ist auch bei dem Auftritt Programm. Der Blick fällt sofort auf das große weiße Herz auf seinem T-Shirt. Auf der Gitarre von Ian D’Sa klebt ein Herzsticker in blau und gelb – die Farben der Ukraine. Die Band stimmt einen Song an, der sonst nicht auf der gewöhnlichen Set-Liste steht: „Everlong“ von den Foo Fighters. Auch damit senden sie Liebe, und zwar an die Band, deren Schlagzeuger Taylor Hawkins im März tot aufgefunden wurde. „If everything could ever be this real forever. If anything could ever be this good again“, singt die Band gemeinsam mit dem Publikum.