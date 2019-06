Bandkritik : Crowdsurfende Cowboys, tanzende Fans auf der Bühne: Boss Hoss haben Bock auf den Ring

Nürburgring The Boss Hoss lassen es am Sonntagabend auf der Hauptbühne von Rock am Ring krachen. Die Partylaune der Berliner Cowboys ist ansteckend. Die Fans springen, singen und tragen sie buchstäblich auf Händen.

The Boss Hoss haben Lust. Das zeigen sie sofort, als am Sonntagabend der Vorhang der Hauptbühne bei Rock am Ring fällt und den Blick auf die Urban Cowboys aus Berlin freigibt. Mit „Black is beautiful“, dem Titelsong des neuen Albums, eröffnen sie ihre Show. Boss Hoss – das sind Rock, Country, Gitarren, weißer Stetson, Lederjacke und viel Testosteron. Und das liefern die Jungs auch am Ring. Frontmann Alec „Boss Burns“ Völkel übernimmt die Regie und animiert das Publikum, während Kollege Sascha „Hoss Power“ Vollmer mit Gitarre auf dem Barhocker Platz nimmt. „Der Ring ist immer das Geilste“, ruft Alec und stürzt sich schon nach drei Songs oberkörperfrei in die Menge, wo ihn die Fans sicher bis kurz vor der ersten Wellenbrecher und zurück tragen.