Neue Erfahrung Festival-Neuling besucht Rock am Ring

Ich packe meinen Koffer und nehme mit … am liebsten meinen gesamten Kleiderschrank. Wenn ich nämlich eins weiß, ist es, dass das Wetter bei Rock am Ring unberechenbar wird. Selbst wenn der Wetterbericht vor der Veranstaltung keinen Regen angesagt hat, darf eine Regenjacke nicht fehlen. Ansonsten Shirts und Hosen in verschiedenen Längen, festes Schuhwerk und einen Hut. Letzteres wurde mir von meinem Kollegen mit Nachdruck geraten: „So ein Sonnenstich geht schnell.“ Passend dazu natürlich Sonnencreme und Mückenspray. Blasenpflaster habe ich keine zu Hause, da müssen reguläre reichen. Oder ich bettele bei jemandem. Glücklicherweise fahre ich mit erfahrenen Festival-Gängern, die mir bei unvermeidbaren Fauxpas aushelfen können.