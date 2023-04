Neuen Song jetzt hören Foo Fighters veröffentlichen neues Album während Rock am Ring

Nicht allzu lange mussten Fans der Foo Fighters nach dem letzten Album „Medicine at Midnight“ im Frühjahr 2021 auf den nächsten Release warten. Die Band kündigte diese Woche über die sozialen Medien ihr neues Album „But Here We Are“ für den 2. Juli an, denselben Tag, an dem die Foo Fighters als Headliner bei Rock am Ring spielen. Für viele Fans ist das Grund zur Begeisterung.