Festival : Kalte Nächte, heiße Tage: Der Samstag bei Rock am Ring

Nürburgring Nach einer kalten Nacht startet Rock am Ring heute in den zweiten Tag. Wir versorgen euch mit den wichtigsten News vom Festival.

Oh, wie sehr haben sie in der Nacht zum Samstag in ihren Zelten gefroren. Doch die Fans bei Rock am Ring sind nicht so leicht zu erschüttern. Auch jetzt, am frühen Samstagnachmittag, bläst ein kalte Wind, und die Sonne gibt nur kleine Gastspiele. Spielt aber keine Rolle.