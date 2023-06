Teilweise parallele Auftritte Zu wenig für einen Headliner: Kings Of Leon gehen bei Rock am Ring gegen Kontra K unter

Während er bereits fertig ist, spielen Kings Of Leon noch auf der Hauptbühne. Das Bild bleibt gleich, die Menge ruhig. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass viele Zuschauer außer „Use Somebody“ und „Sex On Fire“ (die auch gut funktionieren) nur wenige Songs kennen. Es spricht eine deutliche Sprache, dass beim Headliner am Samstagabend die ersten beiden Wellenbrecher nicht voll, sondern jederzeit betretbar sind. Das zeigen die grünen Ampeln. Das kennt man bei Hauptacts eigentlich kaum. Das sollte so auch nicht sein.