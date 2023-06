Rock am Ring 2023 Rap auf der Mainstage: Keine Demokratie bei K.I.Z.

Nürburgring · Rap über Rock am zweiten Festival-Tag: Die Hip-Hop-Band K.I.Z. tritt am Samstag bei Rock am Ring auf – und bringt das Publikum zum eskalieren.

04.06.2023, 00:15 Uhr

7 Bilder Rock am Ring 2023: K.I.Z. 7 Bilder Foto: dpa/Thomas Frey

Von Annika Schulz und Franziska Trampert