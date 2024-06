Live vom Ring Rock am Ring 2024: Das sind die Highlights im Livestream

Am Samstag gehen die Live-Übertragungen direkt um 14.35 heiß weiter mit dem Opener Against the Current. Die US-amerikanische Pop-Punk-Band rund um Sängerin Chrissy Costanza hatte 2017 ihren Durchbruch mit dem Song „Legends Never Die“, den die Band bei der Eröffnungszeremonie der League of Legends World Championships performte. Seitdem konnte die Band immer weiter an den Erfolg anknüpfen und mit ihren Alben „Past Lives“ und „Fever“ zeigen, dass sie mehr ist als nur ein One-Hit-Wonder.