Neuer Campingbereich 599 Euro für 40 Quadratmeter Wiese: Abzocke beim Neighbourhood-Camping bei Rock am Ring?

Einer der kleinen Campinplätze bei Rock am Ring am Samstagmittag. Die Veranstalter haben ihm den Namen „Neighbourhood-Camping“ gegeben. Die Leute lachen, singen, hören Musik. Alles in den verschiedenen „Hoods“, die sich wie kleine Grundstücke aneinander reihen. An manchen Stellen wird es deshalb ganz schön kuschelig. In der Mitte des Platzes stehen die Zelte so eng aneinander, dass man sich durch ein Labyrinth aus Schnüren und Eisenheringen schlagen muss, um zu seinen Nachbarn zu gelangen. Dafür stehen die Grundstücke in Richtung der Dixi-Klos komplett frei – scheinbar eine unattraktive Wohnlage.