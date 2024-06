Notfälle am Nürburgring Zwischen Bier, Bass und Blasenpflastern: Was Sanitäter bei Rock am Ring erleben

Ob sich das Publikum in puncto Eigenverantwortung über die Jahre verändert habe? „Das Publikum bei Rock am Ring ist mittlerweile eine andere Generation geworden.“ Es habe definitiv Jahre gegeben, in denen es wilder zugegangen sei. Ob das noch Auswirkungen der Pandemie seien, könne Link nicht beurteilen. „Wir müssen uns eigentlich bei den Besuchern bedanken, dass sie wirklich so sorgsam mit sich selbst und ihrer Gesundheit umgehen.“ Dass hin und wieder etwas passiere, sei logisch. Man dürfe immerhin nicht vergessen, dass an einem solchen Wochenende eine Großstadt entstehe, die es so in der Eifel nicht gebe.