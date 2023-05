Startklar fürs Festival Auf zu Rock am Ring 2023 - Mit dieser Packliste läuft alles rund

Das Eifelwetter ist nicht nur eine Herausforderung für Zelte. Auch das Outfit will an den jeweiligen Wetterbericht angepasst werden. Aber Achtung: In der Eifel kann das Wetter im Juni auch gerne sämtliche Vorberichte über den Haufen werfen. Mindestens ein Tag im strömenden Regen gehört bei Rock am Ring quasi schon zum guten Ton. Daher empfehlen sich neben kurzen Hosen und T-Shirts für die sonnigen Tage auch wärmere Jacken und Wechselklamotten, sollte man doch mal durchgeweicht werden. Für das Festivalgelände lohnen sich an warmen, sonnigen Tagen dünne Regenponchos aus Plastik. Die passen bequem in den Rucksack oder die meisten Hosentaschen und können einen bei abendlichen Konzerten im Regen vor Kälte und Nässe schützen.