Bandkritik : Regen? Wind? Egal! Mit den Murphys bricht der Wahnsinn aus

Nürburgring Die Dropkick Murphys bringen am Samstag die frierenden Fans bei Rock am Ring zum Toben.

Irland. Die grüne Insel. Trinkfeste Menschen, die gerne melodische und traurige Lieder singen. Kann man natürlich so sehen, wenn man will. Die Dropkick Murphys haben mit traurigen Liedern allerdings nicht viel im Sinn. Okay, die Jungs kommen ja auch aus den USA, auch wenn einige von ihnen irische Wurzeln haben. Dennoch verstehen sie was von Irish Folk, kein Zweifel. So schaffen sie es auch, eine frierende und durchnässte Fanmenge am frühen Samstagabend zum Tanzen und Toben zu bringen.