Festival : Der Freitag bei Rock am Ring - Diese Highlights sollte man nicht verpassen

Frontmann Billie Joe Armstrong der band Green Day sorgt am Freitagabend für Stimmung bei Rock am Ring. Foto: picture alliance / Myles Wright/ZUMA Wire/dpa/Myles Wright

Beim größten Musikfestival der Eifel fällt heute nach zwei Jahren Durststrecke endlich der Vorhang. An welchen Bühnen bei Rock am Ring am Freitag die größte Party steigt und welche Auftritte sich lohnen könnten.

Es ist das lang ersehnte Aufatmen für alle Festival-Fans. Nach zwei Jahren Pandemie ist der Rock zurück am Ring und macht direkt zum Start des Festivals keine halben Sachen.

Auftakt mit den Donots bei Rock am Ring 2022

Schon 2015 bei Rock am Ring in Mendig haben die fünf Jungs aus Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie man ein Rockfestival richtig eröffnet. 45 Minuten pure Energie und Leidenschaft für Musik und Festivals erwarten die Besucher am Freitagmittag vor der Utopia Stage mit den Donots. Wer es rechtzeitig vom Zeltplatz aufs Festivalgelände schafft, wird mit kompromisslosem Punk, sattem Sound und geballter, guter Stimmung belohnt. Den Festivalauftakt um 13:40 Uhr sollte man auf keinen Fall verpassen.

Auftritt trotz abgesagter Albumtour - You Me At Six

Von den Donots aus geht es an der Utopia Stage direkt weiter mit der britischen Pop-Punk-Band You Me At Six. Nachdem die Briten Anfang des Jahres ihr neues Album „Suckapunch“ veröffentlichten, schockierten sie die Fans mit einer komplett abgesagten Europatour wegen Corona. Die Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park sind damit zwei der wenigen Chancen bisher, die Band in diesem Jahr überhaupt live zu sehen.

Mit Hip-Hop und Deutschrap ins Wochenende - 102 Boyz

Zufällig bei Rock am Ring, aber keine Lust auf Rock oder Metal? Die Mandora Stage versorgt Euch am Freitag fast durchgehend mit Rap und Hip-Hop, angefangen mit 102 Boyz. Die ostfriesisch-polnische Hip-Hop Crew führt das musikalische Gegenprogramm am Freitag an und setzt auf Themen wie Party, Saufen und Frauen, teilweise auch auf Polnisch.

Schräger Trapmetal Newcomer - Akuma Six

Wer neues ausprobieren will, ist an der Orbit Stage mit dem Auftakt von Akuma Six genau richtig. Die Trapmetal-Band aus Köln will nach eigener Aussage „die Musikszene umkrempeln“. Aggressive Metalbeats treffen hier auf Nu-Metal typischen Rap und viel Selbstironie. Wer Musik mit „Geschrei“ nicht abgeneigt ist, bekommt hier einiges geboten.

ESC-Gewinner bei Rock am Ring 2022 - Måneskin

An der Utopia Stage geht es währenddessen rockig weiter mit der italienischen Punkband Måneskin, den Gewinnern des Eurovision Song Contests 2021. Die 2016 in Rom gegründete Band hatte ihren großen Durchbruch in der italienischen Talentshow X-Factor mit anschließendem internationen Erfolg. Mit insgesamt 524 Punkten beim ESC 2021 holten die vier Italiener dann den dritten ESC-Sieg für ihr Land nach Hause.

Punkrock in Reinform bei den Broilers und The Offspring

Die schon 1984 gegründete Punkband The Offspring ist der lebende Beweis, dass man nie zu alt wird, um seine Fans zu begeistern. Auch wenn nach 38 Jahren Punkrock die Bühnenshow der vier Kalifornier nicht mehr viel Bewegung hergibt, bringen die Songs der Punk-Ikonen die Menge regelmäßig zum kochen. Zusammen mit den Broilers, die mit ihrem kompromisslosen, deutschsprachigen Punk seit Jahren zum festen Inventar des Rock am Ring Line-Ups gehören, bildet der Abend an der Utopia Stage den perfekten Vorlauf für das Hauptspektakel....

Headliner Green Day nach 8 Jahren wieder bei Rock am Ring

Kaum eine Rückkehr an den Ring wurde in den letzten Jahren so sehr herbeigesehnt, wie die von Green Day. Die wohl bekannteste Pop-Punk-Band der Welt schafft es regelmäßig nicht nur seine Fans mitzureißen. Auch fachfremde Besucher werden von der ansteckend guten Laune und der energiegeladenen Show der drei US-Amerikaner mitgerissen. Textsicherheit ist durch viele bekannte Radiohits wie „Know Your Enemy“, “Basket Case“ oder „21 Guns“ fast schon garantiert. Auch für neue Songs ist gesorgt. Während andere Bands eher neue Musik zurückgehalten haben, hat Green Day ganze zwei Alben (“Father of All“ und „No Fun Mondays“) während der Pandemie veröffentlicht. Auch auf eine Live-Performance des neuen Songs „Holy Toledo“ zur Filmkomödie „Mark, Mary and Some Other People“ dürfen sich Fans vermutlich freuen.

5. Dimension - Marteria mit neuem Album

Mit dem neuen Studioalbum „5. Dimension geht Materia am Freitagabend auf die Bühne. Ob nun als Marteria oder Marsimoto ist die Unterhaltungsmaschine immer ein gern gehörter Gast am Ring, der weiß, was seine Fans brauchen: Stimmung bis zum Anschlag.

Stick To Your Guns mit neuen Songs am Ring

Am späten Freitagabend schlägt auch die Hardcore Band Stick To Your Guns auf der Orbit Stage auf. Wem Green Day und Marteria ein bisschen zu seichte Kost sind, der wird hier mit einer ganze Palette von Songs versorgt, zu denen es sich bestens im Kreis laufen und schubsen lässt. Aus dem angekündigten neuen Album „Spectre“ wurde bereits der Song „Weapon“ veröffentlicht. Mit Glück werden die Jungs aus Kalifornien am Ring noch weitere unveröffentlichte Songs aus dem neuen Album zum Besten geben.

How Much Is The Fish - Late Night Special Scooter bei Rock am Ring

Zu guter Letzt reißt der „Lyrical Jesus“ H.P. Baxter mit seiner Crew nach Mitternacht noch mal alles ab, was bei den vorherigen Bands stehen geblieben ist. Ob man nun ein Fan von Hardstyle ist oder nicht: Den Auftritt von Scooter auf der Mandora Stage sollte man mit eigenen Augen gesehen haben.

Brennende Gitarren, reihenweise Tänzerinnen und Tänzer und eine Stimmung im Publikum, die selbst noch mit den größten Headlinern mithalten kann. Auch die eher simpel gehaltenen Texte, gehen nach dem ersten Refrain locker von der Zunge. Scooter wird Freitagnacht die Kuhle vor der Mandora Stage ohne Frage in ein absolutes Partyspektakel verwandeln.