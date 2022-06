Festival : Flimmernde Placebo-Party, durstige Sportfreunde, perfektes Publikum – So war der Samstag bei Rock am Ring

Die Fans sind an Tag zwei von Rock am Ring in der Eifel bestens drauf. Foto: Sven Eisenkrämer

Nürburgring Rock am Ring ist zurück – und verwöhnt die Fans am zweiten Tag des Kultfestivals in der Eifel mit perfektem Wetter und extrem spielfreudigen Künstlern. Was die Highlights am Samstag waren und warum auch die Einsatzkräfte zufrieden sind.