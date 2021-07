Tickets, Line Up, Zuschauer & Co. : Rock am Ring 2022: Alle Informationen zum Festival auf dem Nürburgring

Service Nürburgring Nach zwei ausgefallenen Festivals soll Rock am Ring im Juni 2022 wieder stattfinden. Hier gibt es alle Informationen zu den Bands, Tickets und Zuschauern.

Was ist Rock am Ring?

Rock am Ring ist ein Musikfestival in Deutschland, das von 1985 bis 2014 und wieder seit 2017 auf dem Nürburgring in der Eifel stattfindet. In den Jahren 2015 und 2016 wich das Festival auf den ehemaligen Bundeswehr-Flugplatz in Mendig aus. Rock am Ring läuft parallel zu Rock im Park, das auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg stattfindet und eine fast identische Bandbesetzung hat.