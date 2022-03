Event : Rock am Ring 2022: Placebo sind als weitere Top-Band für das Festival bestätigt

Rock am Ring 2022: Placebo sind als weitere Top-Band für das Festival bestätigt

Schon jetzt ist die diesjährige Auflage des Musikfestivals „Rock am Ring“ in der Eifel prominent besetzt - und erlebt nun einen weiteren Zugang.

Der Kreis der teilnehmenden Künstler bei „Rock am Ring“ 2022 wird um Placebo erweitert: Nach neunjähriger Album-Pause meldeten sich die britischen Alternative-Rocker pünktlich zur Festivalsaison mit ihrem neuen und achten Album »Never Let Me Go« zurück.