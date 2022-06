Live-Ticker : Countdown zu Rock am Ring 2022: Schon am Donnerstag sieht es voll aus

Countdown zu Rock am Ring 2022: Schon am Donnerstag sieht es voll aus

Erster Anreisetag am Mittwoch bei Rock am Ring 2022. Foto: TV/Mario Hübner

Nürburgring Die ersten Besucher sind schon angereist zu Rock am Ring, von Freitag bis Sonntag gibt es dann ein volles Programm. Wir zeigen, was vor den Bühnen und auf den Campingplätzen des Festivals los ist.

Die Camping-Eröffnung am Mittwoch ist der Startschuss für ein langes Pfingstwochenende bei Rock am Ring. Zwischen Freitag und Sonntag spielen fast 70 Bands auf drei Bühnen für rund 160.000 Besucher. So viel Andrang erwarten die Veranstalter, da die Weekend Tickets für das Festival komplett ausverkauft sind