Latenight-Special : „God Save The Rave“ – das schafft Scooter bei Rock am Ring auch ganz alleine

Nürburg Um halb ein Uhr morgens hat Scooter als Latenight-Special den ersten Festival-Tag am Nürburgring zu einem furiosen Ende gebracht – mit Feuerwerk, Flammenwerfern und begeisterten Fans.

Scooter-Fans feiern im Moshpit zur elektronischen Musik

Und dann kommt er auf die Bühne: H. P. Baxxter (alias Hans-Peter Geerdes), Frontmann der Band Scooter. Er ruft ins Mikrofon: „Are you ready to rock, are you ready to rave?“ Geschrei schlägt ihm entgegen, und dann legt Scooter los mit „God Save The Rave“. Die Fans springen im Takt zur elektronischen Musik, die Hände in den Himmel gereckt. Der erste Moshpit öffnet sich.