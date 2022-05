Festival : Rock am Ring fast ausverkauft – Welche Tickets noch zu haben sind

Rock am Ring fast ausverkauft – Welche Tickets noch zu haben sind

Bald dürfen Festivalbesucher wieder am Nürburgring feiern. Foto: dpa/Thomas Frey

Vor Rock am Ring 2022 sind inzwischen die meisten Festivaltickets vergeben. Welche Tickets noch erhältlich sind, wo die Unterschiede liegen und wie man Chancen auf bereits ausverkaufte Tickets hat.

Das größte Musikspektakel der Eifel steht so gut wie in den Startlöchern und auch die Zahl der Festivaltickets geht langsam zur Neige. Weniger als 3000 Tickets sind laut Veranstalter noch für Rock am Ring 2022 zu haben (Stand: 19. Mai). Manche Campingtickets sind bereits komplett ausverkauft. Alle wichtigen Infos zu den Festivaltickets im Überblick.