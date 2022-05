Festival : Wetter bei Rock am Ring: Die Prognosen deuten in eine klare Richtung

Der Spaß bei Rock am Ring hängt nicht zuletzt von Sonne und Regen ab. Wir verraten, welches Wetter die Meteorologen eine Woche vor der Öffnung der Campingplätze erwarten.

Im Vorlauf zu Rock am Ring 2022 sah es zunächst finster aus für das Wetter bei dem Mega-Event. Richtig kalt sollte es werden, teils nur mit 6 Grad am Donnerstag. Keine Spur von dem Sommerwetter, das bereits Mitte Mai in der Region Einzug gehalten hatte. Die längerfristigen Prognosen lassen nurn aber erwarten, dass es zumindest kein ganz schlechtes Wetter bei Rock am Ring gibt. Bei genauerer Betrachtung ist die Vorhersage zuletzt sogar immer besser geworden.

Wie wird das Wetter bei Rock am Ring 2022?

Die Meteorologen von wetter.com bieten mit ihrer 16-Tage-Prognose einen guten Anhaltspunkt für die kommende Entwicklung. Ein Blick auf die Gemeinde Nürburg, neben der der Nürburgring liegt, verrät: Am Montag geht es mit 12 Grad noch verhalten los. Am Mittwoch sollen aber schon 18 Grad erreicht werden, und an den folgenden zwei Tagen könnte das Thermometer auf bis zu 19 Grad steigen.

Komplettes Line Up: Diese Bands kommen zu Rock am Ring 2022

Das Rock-am-Ring-Wetter für die drei Tage Festival

Das sind gute Nachrichten, denn das Musikprogramm startet am Freitag, den 3. Mai. Am Wochenende wird es laut den Prognosen nicht mehr ganz so freundlich. 14 Grad am Samstag und 9 Grad am Sonntag sollen es werden. Abgesehen vom Sonntag gibt es aber jeden Tag einige Stunden Sonnenschein. Die Regenwahrscheinlichkeit ist niedrig.

Diese Daten müssen noch nicht präzise sein. Doch die Wetter-Vorhersagen bewegen sich bisher fortlaufend in eine positive Richtung.

Warmes und trockenes Wetter wäre schon vor dem Festival-Start wichtig. Bereits ab Mittwoch, den 1. Juni, öffnen die Campingplätze am Ring. Unabhängig vom Wetter hilft eine gute Packliste bei der Vorbereitung auf das Rock-am-Ring-Erlebnis.

Eine exakte Prognose mit so viel Vorlauf ist natürlich schwierig. Je näher das Festival rückt, umso mehr lohnt sich aber der Blick auf das Festival-Wetter.