Neues Konzept : Aus den aufgegebenen Zelten bei Rock am Ring werden jetzt Klamotten gemacht

Nürburgring Bei Rock am Ring kümmert man sich um die Müllprobleme, die ein Festival mit sich bringt. Dass die üblichen Hinterlassenschaften der Camper einen guten Zweck unterstützen können, ist eine Premiere.

Wenn Rock am Ring beendet ist, kann es auf den Campingplätzen stellenweise schlimm aussehen. Das wird in diesem Jahr wohl nicht anders sein als bei den früheren Festivals am Nürburgring. Denn immer wieder lassen zahlreiche Festivalbesucher einfach alles zurück, was sie nicht mehr unbedingt brauchen. Und so stehen viele aufgegebene Zelte in der Gegend rum, die entsorgt werden müssen.