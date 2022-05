Festival : Wetter-Prognose für Rock am Ring: Zum Camping-Start wird es richtig kalt

So sah das Camping beim letzten Rock am Ring vor drei Jahren aus. Im Zelt dürfte es dieses Jahr ziemlich kühl werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Patricia Prechtel

Bei Rock am Ring 2022 lautet wohl zunächst das Motto: „Zieh dich warm an!“ Wer vom ersten Tag mit einer Party bei strahlendem Sonnenschein rechnet, könnte böse überrascht werden.

Mitte Mai ist endgültig der Sommer ausgebrochen. Auch in der Eifel, rund um den Nürburgring, sind die Temperaturen schon auf rund 27 Grad nach oben geschossen. Es wäre genau das Wetter, das man sich für ein Festival wünscht. Strahlender Sonnenschein für den Neustart nach zwei Jahren Zwangspause. Die längerfristigen Prognosen lassen aber ganz anderes Wetter für Rock am Ring 2022 erwarten. Und das schon Tage vor dem Festival, wenn das Camping beginnt.

Das Wetter vor Rock am Ring 2022 wird kalt

Die Meteorologen von wetter.com bieten mit ihrer 16-Tage-Prognose einen guten Anhaltspunkt für die kommende Entwicklung. Ein Blick auf die Gemeinde Nürburg, neben der der Nürburgring liegt, verrät: Bereits am Montag vor dem Festival-Start sollen die Temperaturen drastisch nach unten gehen. Nur noch maximal 10 Grad werden erwartet. In den beiden folgenden Tagen sind es 8 Grad, am Donnerstag sogar nur noch 6 Grad. In diesem Zeitraum ist auch mit Regen zu rechnen.

Wenn es am Freitag, den 3. Juni, mit Rock am Ring 2022 losgeht, sieht das Wetter etwas besser aus. Immerhin 13 Grad werden als möglicher Höchstwert angekündigt. In der Nacht geht es aber wieder auf 6 Grad runter.

Schon ab Mittwoch, den 1. Juni, öffnen die Campingplätze für Rock am Ring. Wer früh da ist, muss sich also auf ungemütliches Wetter einstellen. Eine gute Packliste für alle Eventualitäten hilft bei der Vorbereitung.

Das Rock-am-Ring-Wetter für die drei Tage Festival

Eine Wetterprognose mit so viel Vorlauf ist natürlich nicht präzise. Sie vermittelt in diesem Fall aber zumindest einen Eindruck davon, womit Festival-Besucher rechnen müssen.